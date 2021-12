Konec státní podpory na výměnu kotlů v Česku, zateplování desítek milionů starých budov napříč EU, povinná elektrická přípojka u každého domu se třemi parkovacími místy. Tyto a další změny přinese nová „zelená“ legislativa přicházející z Bruselu. Návrhy tento týden postupně zveřejní Evropská komise.

Navrhované úpravy vycházejí z ambiciózního unijního cíle radikálně omezovat emise CO 2 a v půlce století dosáhnout klimatické neutrality – tehdy by členské země sedmadvacítky měly vypouštět do ovzduší jen tolik zplodin, kolik zachytí příroda nebo neutralizují příslušné technologie.

Aby toho bylo dosaženo, státy unie včetně Česka se shodly, že do roku 2030 sníží množství skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990. Nově navrhovaná legislativa je právě součástí balíčku známého jako Fit for 55. Dvě normy míří na evropský trh s plynem, další na zateplení budov.

Snaha snížit energetickou závislost na Rusku

Prvním návrhem komise předkládá „cestovní mapu“ pro překopání stávajícího trhu s plynem tak, aby v roce 2050 teklo potrubím na „starém kontinentu“ maximálně 20 procent „špinavého“ zemního plynu. Osmdesát procent dodávky mají v té době za celou EU tvořit vodík a jiné bioplyny. Snahou je přivést do tepláren, elektráren a velkých průmyslových firem čistější zdroj energie, než je zemní plyn – a zároveň tím snížit energetickou závislost Evropy na Rusku.

Z tohoto důvodu se podle informací HN a serveru Aktuálně.cz zatím při rýsování legislativy neozvali s protestem Poláci nebo pobaltské státy. Změny ale vadí majitelům plynovodů. Evropský trh s touto surovinou se v poslední dekádě hodně proměnil, majetkově se museli oddělit dodavatelé plynu od provozovatelů rozvodných sítí a ti museli často investovat do stávající infrastruktury.

A teď je chce Brusel donutit, aby do svých trubek povinně pustili čistější vodík. Takový krok si přitom vyžádá technické úpravy plynovodů a s tím spojené další náklady. Zmíněné podniky proto chtějí po Bruselu, aby mohly vodík nejen přepravovat, ale také dodávat. Komise však i tady trvá na majetkovém oddělení a tvrdí, že nutné investice se společnostem vrátí.

Nad návrhem se zřejmě povede tvrdá debata, a to nejen kvůli očekávanému protestu firem. Iniciativa přichází ve chvíli, kdy řada zemí včetně nejlidnatějšího Německa chce vsadit na zemní plyn jakožto národní cestu k nižším emisím. Po Bruselu proto žádají zařazení plynu – a některé včetně Česka také jaderné energie – do taxonomie, tedy na seznam technologií, do kterých se vyplatí investovat. Německo navíc chystá zprovoznění velkokapacitního plynovodu Nord Stream 2.

Renovace starších budov dopadne nejvíc na nejchudší lidi

Druhý návrh – novelu směrnice o energetické náročnosti budov – pocítí více jednotlivé domácnosti. Stavby v Evropě produkují podle údajů komise až 36 procent emisí CO 2 , Brusel proto navrhuje dále investovat do zateplování (nebo naopak provzdušňování) staveb, aby se alespoň 60 procent zplodin srazilo dolů. Celkově by se proto v EU mělo do roku 2030 renovovat 35 milionů budov – veřejných i soukromých. Vyňaty z nové legislativy budou jen historické stavby, památkově chráněné budovy nebo třeba kostely. Návrh jde i do takových detailů, že počítá s povinnými přípojkami pro elektroauta u nových domů se třemi a více parkovacími místy a také s nabíječkami na elektrokola.

V Česku by se záměr měl dotknout řádově několika set tisíc vesměs starších domů a bytů, které bude nutné zateplit. V nich přitom často žijí chudší lidé, kteří si nebudou moci sami pořídit novou izolaci střechy nebo lepší okna. Cílená renovace starších budov tak nejspíš znamená, že nejvíc dopadne na sociálně nejslabší obyvatele EU. Jak přesně, to komise neuvádí. Bude totiž na každé zemi, jak přesně hodlá snížení emisí u budov dosáhnout – jestli výstavbou nového sociálního bydlení, nebo renovací nejstarších budov. Úředníci ale upozorňují, že národní vlády budou mít dost obálek, o které si říct.

Vedle peněz z evropského rozpočtu Brusel počítá s tím, že dotovat renovaci obydlí pro nejchudší obyvatele by státy mohly z nového klimatického fondu po roce 2025. V něm by mělo být přes 72 miliard eur z výnosu z emisních povolenek. Česká vláda novou obálku zřejmě bude potřebovat dvojnásobně, protože součástí této legislativy je i celounijní zákaz státní podpory zdrojům na fosilní paliva počínaje rokem 2027. Češi tak od ledna zmíněného roku přijdou o populární dotaci na výměnu kotle.

Návrhy komise ještě zřejmě doznají změn, protože je musí schválit členské státy a europoslanci, aby vstoupily v platnost.

Nová legislativa přichází na pozadí rostoucích cen energií na kontinentu a na počátku hlavní topné sezony. Rekordně rostou zejména emisní povolenky. Cena za tunu zplodin vypouštěných do ovzduší se nyní pohybuje na úrovni kolem 84 eur, podle odhadů brzy pokoří hranici 100 eur.

Právě na cenu povolenek se chce zaměřit odcházející premiér Andrej Babiš (ANO) na čtvrtečním summitu EU v Bruselu. V pondělí napsal vedení evropských institucí, aby na trh vrátily 400 milionů kusů povolenek. Tím by podle něj srazily jejich cenu.