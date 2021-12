Miloš Zeman vytáhl jeden ze svých starých faulů. Podobně jako hrál před druhým kolem prezidentské volby proti Karlu Schwarzenbergovi v roce 2013 se sudetoněmeckou kartou, dnes s ní přišel znovu. Zmínil ji jako jeden z důvodů, proč nehodlá jmenovat piráta Jana Lipavského ministrem zahraničí v nové vládě Petra Fialy (ODS). Tohle není Evropa 21. století, vzkázal v telefonickém rozhovoru pro HN předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení (landsmanšaftu) a bývalý europoslanec za bavorskou CSU Bernd Posselt.

HN: Oficiální vyjádření Hradu zmiňuje jako jeden z důvodů odmítnutí nominace, že Jan Lipavský veřejně navrhoval, aby se příští Sudetoněmecké dny konaly na území České republiky. Je to pravda, připravovalo se něco?

Samozřejmě že ne. To je úplně absurdní. Není to pravda. Příští Sudetoněmecké dny jsou v bavorském Hofu, to už je jasné. V Praze se nic neplánuje a pana Lipavského ještě vůbec neznám.

HN: Jak to vnímáte? Proč prezident opět otevírá tuto otázku?

Je jednoduše absurdní, že prezident Zeman ve vnitropolitické rozepři – kdy už nemá žádné další argumenty – vytahuje sudetoněmecké strašidlo, se kterým už nemůžete vystrašit ani malé děti. Na tom je vidět, že prospal proces usmíření mezi sudetskými Němci a Čechy v posledních letech. A nedorazil do Evropy 21. století.

HN: Co je podle vás skutečný důvod?

Proč je proti panu Lipavskému? Pan Zeman je velmi spojený s autoritářskými strukturami v Rusku a v Číně. A proti tomu je pan Lipavský. To je skutečný důvod, se sudetskými Němci to nemá vůbec nic společného. Dnes je Den lidských práv. Také den, kdy odstoupil Gustáv Husák. Václav Havel si to tak v roce 1989 přál, aby poslední komunistický prezident odešel na Den lidských práv. Považuji za důležité, když se český ministr zahraničí zasazuje za lidská práva. A kandidát na toho budoucího kritizuje, co se v Rusku a Číně děje.