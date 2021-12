Cesta z Česka na jih Chorvatska zabere už příští rok méně času. Dosud na trase do Dubrovníku, přezdívaného perla Jadranu, museli řidiči projet zhruba desetikilometrový pás bosenského území, jenž odděluje dubrovnický region od zbytku státu. Právě na hranicích s Bosnou se hlavně v letní sezoně tvořily dlouhé kolony a lidé museli čekat až desítky minut, aby pak během chvilky projeli pásem Bosny. Příští léto se ale podobným komplikacím turisté i sami Chorvaté vyhnou.

Po letech se otevře most na poloostrov Pelješac, přes nějž půjde zdarma bosenské území objet. „Je to nejdůležitější a největší infrastrukturní projekt v Chorvatsku,“ řekl před časem pro tamní agenturu Hina chorvatský ministr pro dopravu a infrastrukturu Oleg Butković.

Jak uvádí chorvatská vláda, most se pro řidiče otevře zřejmě v červnu 2022, tedy před začátkem hlavní turistické sezony. V listopadu 2021 na most dělníci položili zvláštní druh asfaltu, který je více odolný proti mořské soli a vodě. Ještě je třeba dokončit osvětlení mostu a umístit větrolamy. Nový most vyjde na 420 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba na 10,8 miliardy korun. Je dlouhý 2,4 kilometru a vysoký 55 metrů. Průjezd bude zdarma.

