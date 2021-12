Papež František dnes přicestoval do Athén, kde kritizoval evropské země za přístup k migrační krizi. Evropa je podle něj zasažena nejrůznějšími formami nacionalistického egoismu a její chování je často zablokované a nekoordinované, místo aby byla „motorem solidarity“, hlava katolické církve to prohlásila v projevu v prezidentském paláci.

Papež ve své řeči rovněž uvedl, že stav demokracie ve světě se nebezpečně zhoršil. Nespokojení lidé jsou podle něj vábeni „písněmi sirén“ ze strany populistických politiků, kteří slibují snadná, ale nereálná řešení.

„Tady se zrodila demokracie. Bez Athén a bez Řecka by Evropa i celý svět nebyly tím, čím jsou dnes,“ dodal papež. Varoval také před jednoduchými odpověďmi, které nabízejí populisté.

V této souvislosti pontifex vyzval k návratu k politice, která upřednostňuje obecné dobro a není založena na vyvolávání strachu. „Nemůžeme si s obavami nevšimnout, že jsme nyní, a nejen v Evropě, svědky ústupu od demokracie,“ prohlásil František v projevu, ve kterém citoval i starověké řecké filozofy a spisovatele, například Aristotela či Homéra.

Žádnou konkrétní zemi František nezmínil, jak ale poznamenala agentura Reuters, už v minulosti kritizoval několik politiků, včetně bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa či vůdce italské krajní pravice Mattea Salviniho, zejména v souvislosti s jejich přístupem k migraci. Lidé by si podle papeže měli dávat pozor na politiky, kteří jsou „posedlí popularitou, touhou po zviditelnění a které doprovázejí nereálné sliby“.

Pokud jde o migraci, osudy uprchlíků, z nichž mnozí zemřou na moři, papež označil za „hrozivou moderní Odysseu“.

Papež dorazil do Athén dnes ráno, nejprve se setkal s řeckou prezidentkou Katerinou Sakellaropulosovou, později měl v plánu schůzku s premiérem Kyriakosem Mitsotakisem a návštěvu nejvyššího představitele řecké pravoslavné církve, arcibiskupa athénského Hieronyma II. Cílem návštěvy Řecka je posílit vztahy mezi Vatikánem a pravoslavnou církví a zároveň upozornit na neutěšené osudy migrantů, kteří se přes Řecko snaží dostat dál do Evropské unie.

Na letišti v řecké metropoli přivítalo Františka několik dětí v tradičních řeckých oděvech. Jde o první návštěvu papeže v řecké metropoli za posledních 20 let, upozornila agentura AFP. V neděli pontifex navštíví zařízení pro migranty na ostrově Lesbos. Právě tento ostrov už František navštívil v roce 2016, prošel si tehdy uprchlický tábor Moria, setkal se se stovkami uprchlíků a s některými i poobědval. Zároveň s sebou odvezl do Říma tři syrské muslimské rodiny, celkem 12 lidí, z toho šest dětí.

Do Řecka papež zamířil z Kypru, kde se rovněž setkal s migranty. Při velmi emotivní schůzce mimo jiné kritizoval západní společnost za to, že si zvyká na špatné a nelidské zacházení s migranty a je vůči němu netečná. Sběrné tábory v zemích na jižním břehu Středozemního moře, kam míří migranti v případě, že jsou na hranicích s Evropou zahnáni, přirovnal k nacistickým koncentračním táborům a Stalinovým gulagům. „Jsou to místa otroctví,“ řekl.