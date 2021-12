Neočkovaní lidé v Německu nově nebudou smět do volnočasových zařízení, jako jsou kina a divadla, a ani do obchodů s výjimkou supermarketů a drogerií. Ve čtvrtek to po jednání se zemskými premiéry oznámila dosluhující konzervativní kancléřka Angela Merkelová. Ta rovněž souhlasila s požadavkem svého sociálnědemokratického nástupce Olafa Scholze, aby očkování proti nemoci covid-19 bylo od února v zemi povinné. Konečné slovo k povinnému očkování budou mít ale poslanci Spolkového sněmu. Merkelová také řekla, že platnost stávajících dvou dávek vakcín vyprší po devíti měsících, pokud lidé nedostanou třetí posilující dávku.

„Situace je vážná. Jsme na hranici vytížení nemocnic, museli jsme již začít s překládáním pacientů,“ řekla na úvod tiskové konference Merkelová. Uvedla, že zvládnutí současné čtvrté vlny pandemie se neobejde bez solidarity celé společnosti, základem je pak očkování. „Jeho platnost nebude věčná, po devíti měsících od druhé dávky skončí,“ řekla s tím, že bez třetí dávky boj s pandemií není možný.

Merkelová se rovněž přiklonila k povinnému očkování, které by Německo mohlo zavést od února 2022. Kancléřka uvedla, že do konce roku k této otázce vypracuje etická rada doporučení, aby následně mohli poslanci rozhodnout. Všeobecnou očkovací povinnost požaduje nejen Scholz, ale také bavorský premiér Markus Söder, který vede Křesťansko-sociální unii (CSU), sesterskou stranu kancléřčiny Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Merkelová, Scholz a zemští premiéři se dnes shodli na výrazných omezeních pro ty, kdo proti nemoci covid-19 nejsou očkovaní. Po překročení hranice 350 nových případů za posledních sedm dní na 100 000 obyvatel se opatření dotknou i očkovaných a uzdravených, jejichž soukromé oslavy budou omezeny v interiérech na 50 účastníků a v exteriérech na 200. Neočkovaní se za takové situace mohou sejít jen s dvěma dalšími lidmi, se kterými nesdílí domácnost.

Nově za sedmidenní incidence přes 350 budou muset v celém Německu školáci všech stupňů opět nosit roušky, což již v řadě spolkových zemí platí, a zavřou také diskotéky a kluby.