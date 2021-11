Voliči ve Švýcarsku dnes v referendu hlasují o tom, zda podpoří či odmítnou opatření, která zavedla švýcarská vláda v boji s pandemií covidu-19. Rozhoduje se především o covidovém certifikátu, kterým musí lidé prokazovat, že jsou proti nemoci očkovaní, prodělali ji nebo mají negativní test na koronavirus. Hlasuje se také o zlepšení pracovních podmínek pečovatelů či způsobu volby soudců nejvyššího soudu. První prognózy výsledků by měly být k dispozici už po poledni.

Lidové hlasování si peticí vynutili odpůrci covidového certifikátu. Jeho předkládání kvůli vstupu do restaurací či na hromadné akce totiž považují za nepřiměřené. Podle nich toto opatření rozděluje zemi a zavádí nepřímo očkovací povinnost. Spolek Přátelé ústavy, který referendum vyvolal, hovoří v souvislosti s covidovým pasem o „zdravotním apartheidu“.

Podle agentury DPA se nicméně v průzkumu zveřejněném před referendem zhruba 60 procent dotázaných Švýcarů vyslovilo pro zachování certifikátu.

Při hlasování o budoucnosti covidového zákona, který obsahuje zmínku o certifikátech, se rozhoduje také o uvolnění vládní pomoci podnikům a pracovníkům, které omezení způsobená šířením koronaviru zasáhla.

Ve Švýcarsku, které má zhruba 8,6 milionu obyvatel, v posledních týdnech stejně jako v okolních zemích roste počet nakažených koronavirem. Od poloviny října do poloviny listopadu v průměru přibývalo asi 5200 případů infekce denně. Švýcarská vláda ale zatím žádná nová opatření nepřijala. Podle agentury AP mimo jiné proto, aby nepodpořila odpůrce své covidové politiky v dnešním referendu. „V tomto okamžiku je situace pod kontrolou,“ řekl ve středu ministr zdravotnictví Alain Berset.

Kromě covidových certifikátů se dnes v referendu hlasuje také o iniciativě, která žádá mimo jiné vyšší plat a lepší pracovní podmínky pro pečovatele a více peněz investovaných do jejich dalšího vzdělávání. Vyškolení pečovatelé ve Švýcarsku vydělávají podle DPA v přepočtu zhruba 103 000 Kč hrubého měsíčně. Životní náklady jsou ale v zemi výrazně vyšší než v Česku. Vláda sice chce více investovat do vzdělávání pečovatelů, zlepšení pracovních podmínek by však podle ní mělo být úkolem jednotlivých zaměstnavatelů.

Třetí otázka, na kterou dnes Švýcaři v referendu odpovídají, se týká toho, zda by měl soudce nejvyššího soudu volit nadále parlament. Podle odpůrců to zvýhodňuje kandidáty, kteří jsou napojeni na některou z politických stran.