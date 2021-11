Podle počtu nakažených koronavirem za sedm dní je nyní v EU nejhorší situace stejně jako před týdnem na Slovensku (1430 případů na 100 tisíc obyvatel za sedm dní do 24. listopadu, o týden dříve 1156), druhá je nyní Česká republika s 1097 případy (se započtením čtvrtečního rekordu má ale už 1231 případů na 100 tisíc obyvatel za sedm dní; před týdnem byla ČR pátá s 813 případy). Třetí zůstává Rakousko (1077, o týden dříve 942). Česká republika se tak po zhruba devíti měsících vrátila na čelní příčky žebříčku zemí EU podle incidence, který od konce února zhruba dva týdny vedla. Vyplývá to z dat projektu Our World in Data.

Nejvíce mrtvých v přepočtu na obyvatele za poslední týden má stále Bulharsko (131 mrtvých na milion obyvatel za sedm dní, o týden dříve 158). Druhé je Chorvatsko (112 mrtvých, o týden dříve bylo čtvrté s 97 mrtvými) a třetí Maďarsko, které má 110 mrtvých (před týdnem bylo páté s 93 zemřelými). Česko je se 70 mrtvými na milion obyvatel za sedm dní šestou nejvíce postiženou zemí v EU (před týdnem měla ČR 45 mrtvých na milion obyvatel a byla jedenáctá).

Srovnání zemí EU podle počtu případů nákazy covidem a úmrtí s touto nemocí za sedm dní do 24. listopadu (řazeno podle počtu nakažených, zaokrouhleno):

Země Počet nakažených za 7 dní na 100.000 obyvatel Počet úmrtí za 7 dní na milion obyvatel Slovensko 1430 70,0 ČR 1097 70,3 Rakousko 1077 36,5 Belgie 1030 23,0 Slovinsko 944 59,7 Nizozemsko 907 17,5 Chorvatsko 753 111,7 Maďarsko 725 109,9 Irsko 627 8,6 Dánsko 489 8,8 Německo 475 20,6 Řecko 454 59,6 Litva 446 69,5 Polsko 409 58,0 Estonsko 340 44,5 Lucembursko 333 3,2 Lotyšsko 298 97,5 Kypr 257 2,2 Francie 245 6,3 Bulharsko 240 131,4 Portugalsko 179 8,9 Finsko 131 10,1 Itálie 123 7,5 Malta 109 7,8 Španělsko 101 2,7 Švédsko 89 3,3 Rumunsko 87 77,7

Zdroj: ourworldindata.org

Deset nejpostiženějších států podle týdenní incidence k 24. listopadu:

Země Počet nakažených za 7 dní na 100.000 obyvatel Slovensko 1431 ČR 1097 Rakousko 1077 Belgie 1030 Lichtenštejnsko 1022 Slovinsko 944 Nizozemsko 907 Chorvatsko 753 Maďarsko 725 Andorra 687

Zdroj: ourworldindata.org