Zaměstnanci americké společnosti Amazon plánují na slevovou akci Black Friday koordinované stávky ve více než 20 zemích. Chtějí mimo jiné upozornit na špatné mzdové podmínky, informoval německý odborový svaz Verdi. Německo je po Spojených státech největším trhem Amazonu.

Podle svazu se chystají poslední listopadový pátek stávkovat pracovníci v německých střediscích Amazonu v Rheinbergu, Koblenci a v Grabenu. Kromě opakované stávkové akce v Německu se k nim ale mají letos připojit i kolegové z další více než dvacítky zemí na všech kontinentech, uvedl internetový portál Vice.com.

Iniciativa #MakeAmazonPay (Přiměj Amazon zaplatit) chce poukázat na dominantní roli Amazonu v globální ekonomice, zasadit se o lepší pracovní podmínky a vyšší mzdy pro zaměstnance. Ti by podle jejích organizátorů měli také získat právo vstupovat do odborů. V neposlední řadě iniciativa bojuje za to, aby Amazon platil svůj spravedlivý podíl na daních, a prosazuje i větší udržitelnost a ochranu životního prostředí.

Amazon patří k největším internetovým prodejcům na světě. Za iniciativou #MakeAmazonPay stojí mezinárodní odborová organizace pracovníků ve službách UNI Global Union.

Kromě Německa a Spojených států se k protestu chtějí připojit i zaměstnanci Amazonu v Bangladéši, ve Francii, Španělsku, Indii, Itálii, Británii, na Slovensku, v Turecku, Austrálii, na Novém Zélandu, v Mexiku, Kambodži nebo v Jihoafrické republice.

„Amazon musí začít platit! Musí skončit vyhýbání se placení daní a absence tarifních mezd,“ řekl zástupce svazu Verdi pro maloobchod a zásilkový prodej Orhan Akman.

Amazon v reakci uvedl, že zákazníků by se protest podle jeho odhadu neměl dotknout. Firma zdůraznila, že jako zaměstnavatel nabízí „vynikající plat, skvělé dodatečné benefity a skvělé kariérní příležitosti“. Amazon už roky čelí kritice, že zaměstnance špatně platí a že musejí pracovat v obtížných podmínkách.

Firma loni při slevových akcích Black Friday a Cyber Monday (kybernetické pondělí – slevy jsou více na internetu) zvýšila tržby proti stejnému období předchozího roku o 60 procent na 4,8 miliardy dolarů (109 miliard korun). V částce přitom nejsou započteny jeho vlastní produkty.