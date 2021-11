Zmizení čínské tenistky Pcheng Šuaj řeší celý svět. Potom, co na sociálních sítích zveřejnila, že ji sexuálně obtěžoval bývalý čínský vicepremiér Čang Kao-lim, příspěvek zmizel. A záhy zmizela i ona. O pár dní později přišla z její e-mailové adresy zpráva předsedovi Ženské tenisové asociace (WTA), že je v pořádku. Tomu však nikdo nevěří.

Na sociálních sítích se objevují hesla #whereisPengShuai (Kde je Pcheng Šuaj?) a špičky tenisového světa jako Novak Djoković, Naomi Ósakaová či Serena Williamsová vyjadřují obavy z jejího zmizení. Ani bývalá česká tenistka Andrea Sestini Hlaváčková nevěří, že e-mail psala čínská tenistka. „Je tam obrovský rozdíl mezi prvním tweetem, kde byly sáhodlouhé věty a vysvětlení, co se dělo, a stroze psaným e-mailem, že je v pořádku,“ řekla Hlaváčková v rozhovoru s HN.

Kdy jste se to dozvěděla a jaké jste z toho měla pocity?

Já jsem se to dozvěděla ze sociálních sítí, stejně jako ostatní. Hned od začátku mi bylo dost jasné, že na tom něco pravdy bude, protože tu asijskou náturu a prostředí si dovedu představit. Tedy v tom smyslu, že se tam tohle může stát. A teď mluvím o tom, že ji takhle utnou. Nevím, jestli se opravdu stala ta její osočení ze sexuálního obtěžování, to prostě nevím.

Objevil se dopis, kde ona údajně říká, že je v pořádku. Věříte tomu?

Ne. Tomu nevěřím od začátku. Hned jak jsem viděla ten dopis, tak tam je obrovský rozdíl v tom, jak napsala první tweet, kde byly sáhodlouhé věty a vysvětlení, co se dělo. A teď najednou přijde dopis s úsečným vysvětlením, že se vlastně nic nedělo, a v něm všechno popírá. A že jí jde hlavně o to, ať je čínský tenis v pořádku. Tak tomu určitě nevěřím.

Vy se teď vlastně přidáváte k těm tenistkám, jako je Naomi Ósakaová a Serena Williamsová, které vyjadřují obavu nad tím, zda je v pořádku. Taky máte obavu, co se s ní stalo?

Určitě.

Kdy jste spolu mluvily naposledy?

V březnu roku 2018.

Jaké jste měly vztahy? Jaká byla Pcheng Šuaj?

Ona byla sólistka, jela si na sebe, ale to je ta čínská nátura. Moc se s nikým nebavit.

Spolu jste vycházely dobře?

My jsme spolu buď hrály, anebo jsme pak spolu nevycházely nijak, protože naši spolupráci ukončila ona a nijak krásně. Ve chvíli, kdy jsme byly první na světě, řekla, že to není dost dobré, a ukončila to. Nebylo to úplně krásné, ale to je opravdu historie. Na okruhu jsme se potom dál bavily, ale ne moc. Ona se nebavila moc s nikým.

To její zmizení vás zasáhlo?

Spíš mám obavu. Jako každý jiný člověk na světě. Ne asi z důvodu, že bych ji znala nebo že bych byla kamarádka. Ale vyděsilo mě to, jako by mě vyděsilo zmizení jakékoliv jiné tenistky.

Váš manžel pracuje pro ženskou tenisovou asociaci WTA. Ta se za čínskou tenistku postavila a řekla, že tomu dopisu nevěří. Jaké kroky podnikají?

Snaží se ji kontaktovat, to je vše, co teď mohou dělat. Neví, kde je nebo s kým je. Snaží se, to je vše.

Máte pro ni nějaký vzkaz? Jaká by byla vaše slova, kdybyste jí chtěla něco říct?

Ať zůstane tak silná, jako bývala na kurtě a v trénincích, protože silnější a tvrdší hráčku jsem nepoznala. A věřím, že se ta situace vyřeší a ona půjde s hlavou nahoru dál.