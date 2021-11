Polská pohraniční stráž obvinila Bělorusko z příprav velkého pokusu o zdolání polské hranice skupinami migrantů, ke kterému by mohlo dojít ještě v neděli. Přípravy jsou podle pohraničníků již v plném proudu, uvedl zpravodajský server Onet. Náměstek polského ministra vnitra Maciej Wonsik ohlásil, že k hranicím míří v Bělorusku další skupiny migrantů. Pochod většího množství migrantů k hranici s Polskem hlásí i nezávislá běloruská média. „Všechny naše síly jsou v pohotovosti,“ uvedlo polské ministerstvo vnitra.

U hranic na běloruském území již táboří tisíce migrantů, hlavně z Blízkého východu, kteří se chtějí přes Polsko dostat dále do Evropské unie. V sobotu večer překonala polskou bariéru na hranicích skupina zhruba 50 migrantů. Následně bylo zadrženo 22 Iráčanů. Varšava a EU obviňují Minsk, že migrační krizi vyvolal v odvetě za sankce uvalené na autoritářský režim Alexandra Lukašenka za porušování lidských práv při potlačování protirežimních protestů. Lukašenko obvinění odmítá.

Informace o dění na hranici je těžké ověřit, protože v polském pohraničním pásmu nadále platí výjimečný stav a novináři, ochránci lidských práv či humanitární pracovníci tam nemají přístup. Média jsou z polské strany odkázána na informace úřadů.

„Vypadá to jako přípravy na násilné překročení našich hranic. Jsou dováženy obrovské dřevěné klády, které dozajista mají snížit výšku (polského) oplocení. Vidíme osoby, které dávají pokyny cizincům a zjevně je instruují o krocích, které mají být podniknuty. Máme informace, že vše se má odehrát dnes,“ uvedla mluvčí pohraniční stráže Katarzyna Zdanowiczová podle televize TVN 24. V táborech migrantů podle mluvčí roste počet běloruských vojáků a pohraničníků.

Mluvčí ministra pověřeného koordinací polských zpravodajských služeb uvedl, že u hranic může tábořit okolo čtyř až pěti tisíc migrantů. „V posledních hodinách došlo u hranic ke koncentraci větších sil z běloruské strany. Máme co do činění také s tím, že (Bělorusové) přivádějí další skupiny migrantů do bezprostřední blízkosti naší hranice,“ řekl TVN 24 mluvčí Stanislaw Žaryn. Uvedl, že mezi migranty se šíří fámy a pověsti, že pro ně přijedou autobusy z Německa, které Polsko pustí na své území. To sice Varšava popřela, ale i tak vše podle mluvčího nasvědčuje, že se chystá „větší masová operace spojená s pokusem přejít přes naše hranice“.

„Očekáváme, že krize nezeslábne, ale situace bude stále napjatá a bude docházet k pokusům o eskalaci na vytipovaných místech. Čekáme dlouhodobou krizi,“ dodal Žaryn.

Polsko spolu s Litvou a Lotyšskem kvůli migrační krizi na hranicích s Běloruskem zvažuje aktivaci článku čtyři smlouvy o Severoatlantické alianci. To je řešení, které předpokládá vzájemné konzultace, pokud podle názoru kterékoliv členské země bude ohrožena její územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost.