O den a půl později než měla, v sobotu pozdě večer, skončila klimatická konference OSN v Glasgow. Delegáti téměř dvou stovek států se dohadovali o znění závěrečného prohlášení. Země jako Indie, Írán, Čína nebo Jižní Afrika se bránily, aby v něm byl zmíněn konec fosilních paliv, tedy především uhlí. Nakonec souhlasily s tím, aby vznikla rámcová pravidla globálního trhu s emisními povolenkami. Ten je považován za jeden z klíčových ekonomických nástrojů pro boj s oteplováním planety.

Konference tak nabídla naději, že světu se podaří udržet globální oteplování do roku 2100 na 1,5 stupni Celsia, což by umožnilo zabránit klimatické katastrofě, i když na různých místech světa se podnebí i tak zásadně změní. Například v Česku se klima otepluje dvakrát rychleji, než je globální průměr.

Na druhou stranu, skeptici opakovali, že i kdyby státy začaly plnit, co slíbily, tak globální průměr teploty bude stále stoupat a do roku 2100 se zvýší víc než o 1,5 stupně Celsia, což je podle vědců cíl, který by umožnil zabránit nevratným změnám v klimatu.

