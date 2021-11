V říjnu byl před ruským velvyslanectvím v Berlíně nalezen mrtvý ruský diplomat. Muž, který zemřel za nevyjasněných okolností, podle přesvědčení německé rozvědky pracoval pro ruskou tajnou službu FSB. Napsal to v pátek německý list Der Spiegel.

Podle informací týdeníku bezvládné tělo našel 19. října po sedmé hodině ráno na chodníku před ambasádou příslušník berlínské policie střežící diplomatický objekt. Oživovací pokusy přivolané záchranné služby byly neúspěšné.

Podle oficiálního seznamu diplomatů se jednalo o 35letého muže, který byl od léta 2019 v zemi akreditovaný jako druhý tajemník ruského velvyslanectví v Berlíně. Pro německé bezpečnostní orgány to však byl tajný pracovník ruské Federální bezpečnostní služby (FSB).

Mrtvý byl údajně také spřízněn s vysokým důstojníkem druhého oddělení FSB. Toto oddělení je v Rusku zodpovědné mimo jiné za boj proti terorismu a západní zpravodajské služby jej spojují s vraždou Čečence Zelimchana Changošviliho v berlínském parku Tiergarten před dvěma roky. Podle investigativních novinářů byli agenti tohoto útvaru také zapojení do otravy ruského opozičního politika Alexeje Navalného loni v létě.

Podle ruského opozičního listu Novaja gazeta mrtvý mohl „vypadnout“ z vyšších poschodí komplexu velvyslanectví. Tělo mrtvého se podle agentury Interfax našlo na chodníku ulice, na které se nacházejí vícepodlažní budovy s byty ruských diplomatů. Podle verze investigativních portálů The Insider a Bellingcat není jasné, zda diplomat zahynul po pádu, anebo byl mrtvý ještě před pádem z okna. Mrtvým byl podle webu Kirill Žalo, syn náčelníka správy FSB pro ochranu ústavního zřízení, generálporučíka Alexeje Žala. „Právě tato správa se zabývala mimosoudními popravami aktivistů a novinářů v Rusku, včetně otrav opozičního politika Alexeje Navalného a novinářů Dmitrije Bykova a Vladimira Kara-Murzy,“ napsal The Insider. Žalo podle serveru dříve působil jako třetí tajemník stálého zastoupení Ruska ve Vídni a do Berlína byl přeložen v předloni v červnu, jen dva měsíce před Changošviliho vraždou.

Vzhledem k tomu, že zemřelý byl diplomatem, nebylo možné zahájit vyšetřování případu. Ruské velvyslanectví, které nepřipustilo soudní pitvu, událost odmítlo „z etických důvodů“ komentovat a označilo ji za „tragickou nehodu“. Tělo mrtvého už bylo přepraveno do Ruska. Spekulace médií označilo velvyslanectví za „naprosto nekorektní“.