Americká technologická společnost Facebook oznámila, že v příštích pěti letech hodlá najmout 10 tisíc lidí v zemích Evropské unie, kteří budou pracovat na vývoji konceptu „virtuálního vesmíru“ nazývaného metaverse. Lidé by v něm mohli chodit nakupovat, pořádat schůzky nebo navštěvovat kulturní akce jako v reálném světě.

„Metaverse má potenciál pomoci otevírat nové kreativní, sociální a ekonomické příležitosti a Evropané ho budou od začátku utvářet,“ uvedl Facebook na svém blogu. Podle společnosti bude virtuální vesmír ve své podstatě podobný internetu, protože ho nebude vlastnit žádná konkrétní firma. Jeho klíčovými vlastnostmi budou „otevřenost“ či „schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat“.

Facebook pokládá propojení virtuální a rozšířené reality za budoucnost internetu. Podle serveru BBC News ale vývoj virtuálního vesmíru zabere nejméně deset až 15 let. Lidé budou pro vstup do „metaversu“ nejspíš potřebovat brýle na virtuální realitu. Společnost už jedny takové pod názvem Oculus prodává a pracuje na vlastních brýlích a náramcích, pomocí nichž by uživatelé mohli snáze předávat počítačům pokyny.

Firma už v srpnu zahájila testovací provoz aplikace nazvané Horizon Workrooms, díky níž mohou uživatelé s pomocí speciálních brýlí pořádat schůzky ve virtuálním prostoru. Uživatelé v ní vystupují v podobě takzvaných avatarů, tedy digitálních podobizen, a setkávají se ve virtuálních zasedacích místnostech.

Společnost čelí v poslední době závažným obviněním. Bývalá zaměstnankyně Facebooku Frances Haugenová při nedávném slyšení před podvýborem Senátu amerického Kongresu řekla, že vedení Facebooku ví, jak učinit produkty společnosti bezpečnějšími, ale nedělá to, jelikož upřednostňuje zisk. Firma v dalším příspěvku na svém blogu obhajovala svůj přístup vůči potírání nenávistných projevů a šíření dezinformací. Reagovala tak na článek deníku The Wall Street Journal (WSJ), který detailně zkoumal neschopnost Facebooku podobný obsah odhalovat a odstraňovat.