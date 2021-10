Kapitán Jim Kirk ze sci-fi seriálu Star Trek, respektive herec, který ho ztvárnil, William Shatner, se konečně podíval do skutečného vesmíru, byť jen na jeho okraj. S dalšími třemi turisty – astronauty ho vynesla raketa New Shepard společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose. Raketa i modul RSS First Step s posádkou bezpečně přistály a Shatner, kterému je 90 let, se stal nejstarším člověkem ve vesmíru.

„Tenhle zážitek je něco neuvěřitelného,“ prohlásil Shatner poté, co jako druhý v pořadí vystoupil z modulu po přistání. „Nemůžu se z toho dostat, nechci ten pocit ztratit,“ řekl herec viditelně dojatý z letu.

Raketa s modulem opustila startovací rampu společnosti Blue Origin u města Van Horn na západě Texasu v 09:50 místního času (16:50 SELČ). Let trval přibližně deset minut a všechny jeho fáze proběhly podle plánu. Modul se tři minuty po startu oddělil od rakety a vystoupal do výšky 106 kilometrů. Mezitím New Shepard přistál kolmo na stanoveném místě a nedlouho poté se na zem asi tři kilometry od místa startu bezpečně vrátil modul s lidmi.

Vypuštění bylo původně plánováno na úterý, ale kvůli počasí se odložilo na středu. I ve středu se start několikrát posunul, důvod ale společnost neupřesnila.

Jednalo se o druhou výpravu společnosti Blue Origin na hranici vesmíru s turisty. V posádce nebyl ani tentokrát žádný profesionální astronaut. Modul First Step je totiž zcela automatizovaný a pro let vzhůru, sestup ani přistání není na palubě potřeba žádný odborný personál.

Vedle Shatnera tvořili posádku modulu další tři lidé. Stejně jako Shatner v ní byla jako host viceprezidentka společnosti Blue Origin Audrey Powersová a dva platící zákazníci – pracovník francouzské softwarové společnosti Dassault Systemes Glen de Vries a bývalý inženýr americké vesmírné agentury NASA Australan Chris Boshuizen.

První let Blue Originu s vesmírnými turisty se uskutečnil 20. července a zúčastnil se ho i Jeff Bezos s bratrem Markem. Zajímavý byl mimo jiné i tím, že najednou překonal rekordy nejstaršího i nejmladšího člověka ve vesmíru. Výpravy se totiž zúčastnila 82letá průkopnice letectví Wally Funková a 18letý Oliver Daemen. Do té doby byl nejstarším astronautem John Glenn, který v roce 1962 jako první Američan obletěl zeměkouli a do vesmíru se znovu podíval v roce 1998, když mu bylo 77 let. Nejmladším byl před Daemenem ruský kosmonaut German Titov, který v roce 1961 letěl ve 25 letech.

Prvním letem s turisty předstihla Blue Origin o devět dnů firma Virgin Galactic jiného miliardáře Richarda Bransona. První, ještě testovací, cesty s kompletní šestičlennou posádkou se mezi čtyřmi turisty zúčastnil sám Branson. Jeho loď VSS Unity vystoupala k hranici vesmíru, ale stejně jako u obou misí Blue Origin šlo jen o suborbitální let, tedy bez dosažení oběžné dráhy.

Mezi soukromými společnostmi schopnými dopravovat do vesmíru astronauty je zatím nejúspěšnější firma SpaceX podnikatele Elona Muska. Její lodě Dragon a Crew Dragon dopravují na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) náklad i posádky.