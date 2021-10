Česká republika a Francie chystají spojenectví členských států Evropské unie v jaderné energetice. V pondělí to řekla mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Štěpánka Filipová. Ve společném prohlášení se podle ní mimo jiné píše, že „má-li Evropa v klimatickém boji zvítězit, potřebuje jadernou energii. Pro všechny představuje zásadní a spolehlivý zdroj pro zajištění nízkouhlíkové budoucnosti“. K záměru se připojily také Bulharsko, Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, uvedla Filipová. Francouzská EdF patří mezi zájemce o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech.

„S Francií máme podobné zájmy, jsme jaderně orientované země, proto jsme dohodli společný postup. Chceme, aby Brusel uznal jádro a plyn za udržitelné činnosti podle taxonomie. Tím se otevře cesta k lacinějšímu financování a výstavbě nových jaderných zdrojů. Spojenectví vychází z ideální příležitosti, Francie se od ledna ujme předsednictví v Radě EU, od července ji vystřídá ČR,“ řekl v pondělí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Postup podle MPO koordinuje francouzský ministr hospodářství, financí a obnovy Bruno Le Maire. Ministerstvo podotklo, že ačkoliv Evropská komise ve své strategické vizi Čistá planeta pro všechny z roku 2018 považuje obnovitelné a jaderné zdroje za páteř bezuhlíkové evropské energetické soustavy, nepodniká žádné kroky, aby vedle obnovitelných zdrojů zajistila stabilní prostředí pro investice do velkokapacitních nízkouhlíkových jaderných zdrojů.

„Je naprosto nezbytné, aby byla jaderná energie do konce roku 2021 zařazena do evropského rámce udržitelného financování. Vědecké posudky týkající se jaderné energetiky, které Evropská komise vyžadovala, vyznívají stejně: neexistují žádné vědecké důkazy, že by jaderná energie byla vůči životnímu prostředí méně šetrná než jiné zdroje energie zařazené do taxonomie,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku Tomáš Ehler.

Plánovaná stavba nového dukovanského bloku je v posledních měsících jedním z ústředních témat české politické scény. Bezpečnostní posouzení tří zájemců o stavbu nového jaderného bloku v dukovanské elektrárně zahájila firma Elektrárna Dukovany II na konci června. Osloveny byly EdF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP. Bezpečnostní dotazník neobdržela ruská společnost Rosatom a čínská společnost CGN, které se česká vláda rozhodla do chystaného tendru nepozvat.

Všechny relevantní informace k bezpečnostním otázkám mají uchazeči předložit polostátní energetické společnosti ČEZ do konce letošního listopadu a vláda poté rozhodne, kteří zájemci budou přizváni do tendru. Nový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě plně financovat stát. V současných cenách by podle dřívějších informací měl stát zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun), někteří experti ale upozorňují na to, že cena bude vyšší. Zcela nekonkurenceschopná je jaderná energetika podle ekologických organizací.