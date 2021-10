Je přirozené, že se účinnost očkování časem snižuje. Jinak tomu není ani u ochrany proti covidu-19. Ochrana zaručená vakcínou od Pfizer/BioNTech podle posledních výzkumů klesá už druhý měsíc po podání druhé dávky. Příčinou může být podle vědců i fakt, že očkovaní lidé nedodržují hygienická opatření tak důsledně. Neznamená to ale, že by se snižovala schopnost vakcíny chránit naočkovaného před vážným průběhem nemoci.

Podle studie zveřejněné v renomovaném vědeckém časopise Lancet má vakcína měsíc po aplikování druhé dávky účinnost 88 procent. O šest měsíců později ale efektivita klesá na 47 procent. Vakcína je nicméně podle výsledků této studie, kterou financovala společnost Pfizer, i po půl roce dostatečně účinná. Zabrání tak vážnému průběhu covidu v případě, že se naočkovaný nemocí nakazí.

Také další dvě studie vědců z Izraele a Kataru, které publikoval časopis New England Journal of Medicine, potvrdily, že se účinnost vakcíny Pfizer/BioNTech postupně snižuje.

Izraelská studie se zaměřila na 4800 místních zdravotníků, kteří obdrželi obě dávky vakcíny, a zkoumala úroveň protilátek v jejich tělech. Účinnost očkování podle vědců začala klesat hned druhý měsíc po aplikaci druhé dávky, a to zejména u mužů, lidí ve věku nad 65 let a také pacientů s imunosupresí, tedy těch, kteří mají nějakým způsobem sníženou funkci imunity.

Vědci také zjistili, že odolnost vůči covidu-19 vydrží déle těm lidem, kteří se nemocí nakazili a poté se proti ní nechali očkovat. Podle výsledků izraelské studie jsou tito lidé vůči covidu odolnější než ti, kdo se nechají očkovat oběma dávkami vakcíny Pfizer bez prodělání nemoci.

Související Včera Čtvrtá vlna covidu by měla ušetřit nemocnice, ale ne firmy. Ve hře je také kratší karanténa Včera Počty nakažených rostou a Česko je na prahu čtvrté pandemické vlny, které se podle odborníků nelze vyhnout. Vypadat by ale mohla jinak než ty...

Podle studie katarských vědců obdrželo obě dávky vakcíny 75 procent z necelých tří milionů obyvatel Kataru. V zemi se očkuje převážně vakcínou Pfizer/BioNTech. Ochrana proti covidu-19 získaná očkováním je podle výsledků studie nejvyšší v prvním měsíci po podání druhé dávky, v následujících měsících ale začne postupně slábnout. „Zdá se, že úbytek protilátek se začne zrychlovat po čtvrtém měsíci od vakcinace,“ uvádí ve studii vedoucí studie Laith Abu-Raddad. Nicméně také tento tým výzkumníků došel k závěru, že vakcína – i měsíce po podání druhé dávky – očkovaného chrání před horším průběhem nemoci na více než 90 procent.

Katarská studie se totiž zabývala také tím, jakými způsoby se infekce šíří mezi očkovanými. Na snižující se účinnost vakcín má podle vědců mimo jiné vliv chování jednotlivých lidí. „Očkovaný člověk má pravděpodobně více sociálního kontaktu než jeho neočkovaný spoluobčan. Je také možné, že očkovaní lidé méně dodržují hygienická opatření,“ domnívají se vědci.

Společnost Pfizer uvádí, že se účinnost její vakcíny začíná snižovat po několika měsících od podání druhé dávky. Řada zemí proto začala očkovat třetí, podpůrnou dávkou. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) v pondělí schválila, že se lidé starší 18 let mohou přeočkovat po šesti měsících od plné vakcinace.

Zkrátit interval z původních osmi měsíců doporučuje i Česká vakcinologická společnost, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale uvedl, že je ještě potřeba souhlas klinické skupiny. S přeočkováním podle zkráceného intervalu by se mohlo podle něj začít 18. října. Do konce října by tak mohlo mít nárok přes milion lidí, na konci roku 3,2 milionu.

V současnosti mohou lidé v Česku posilující dávku očkování dostat právě po osmi měsících od poslední dávky, nyní na ni mají nárok především senioři a zdravotníci, kteří se začali očkovat proti covidu mezi prvními. Ke středě ji dostalo asi 13 600 lidí. Nárok podle současných pravidel mělo ke konci září asi 40 tisíc lidí a na konci roku zhruba milion. Premiér Andrej Babiš (ANO) se nechá třetí dávkou přeočkovat příští týden ve čtvrtek. Termín odložil kvůli vyčerpání.