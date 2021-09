Britské silnice plní kolony aut. Problémy se zásobováním, kvůli kterým je nyní v zemi nedostatek pohonných hmot, způsobily, že jsou lidé ochotní čekat i hodinové fronty u čerpacích stanic, aby si – mnohdy v panice – nakoupili do zásoby paliva. Vláda proto pro dodavatele ropných produktů pozastavila platnost zákona o hospodářské soutěži a vydává dočasná víza pro řidiče nákladních automobilů. Podle informací britských médií plánuje premiér Boris Johnson povolat na pomoc armádu.

Velká Británie se poslední týdny potýká s problémy v zásobování, které je způsobené nedostatkem pracovních sil. Podle Asociace silničních dopravců RHA nyní v Británii chybí až 100 tisíc řidičů nákladních aut. Důvodů je více – kromě pandemie covidu-19 je to také brexit nebo špatná úroveň pracovních podmínek, upozorňuje agentura Reuters. Nedostatek řidičů způsobuje výpadky v dodávkách různého zboží, mimo jiné potravin nebo právě pohonných hmot.

Vláda doposud oddalovala řešení těchto potíží uvolněním imigrační politiky. V neděli ale oznámila, že vydá až 10 500 dočasných víz pro řidiče nákladních automobilů a pracovníky v drůbežářském průmyslu.

„Vím, jak jsou po 18 obtížných měsících pandemie pro nás všechny tyto Vánoce důležité. Podnikáme proto tyto kroky takto brzy, abychom zajistili, že vše stihneme," uvedl k rozhodnutí o dočasných vízech britský ministr dopravy Grant Shapps. Dříve přitom vláda dočasná víza odmítala, a to navzdory výzvám maloobchodních a logistických společností. Británie ovšem nyní zároveň upozornila, že tato víza nejsou dlouhodobým řešením. Tím je podle ní zaměstnávání více britských řidičů s vyššími platy a lepšími pracovními podmínkami. Britská obchodní komora považuje dočasná víza za nedostatečný krok.

Podle asociace prodejců benzinu PRA byla v neděli bez pohonných hmot až třetina všech britských čerpacích stanic, ve velkých městech je to až 90 procent stanic. Od pátku se u nich tvoří fronty Britů, kteří se obávají nedostatku pohonných hmot a chtějí si proto vytvořit zásoby.

„Zrovna jsme byli v supermarketu na týdenním nákupu a samozřejmě došly těstoviny. Vrátíme se tam, kde jsme byli na začátku pandemie?“ řekl zaraženě deníku The Guardian Julian Donbar, jeden z řidičů, který čekal frontu na čerpací stanici na východě od Londýna. „Nevím, jestli je to tím, že je zásobování řetězce tak špatně zorganizované. Může za to brexit? Jsem otrávený. Jsme bohatý národ a neměli bychom tohle zažívat,“ postěžoval si. Na stanici si na rozdíl od většiny okolních řidičů nepřijel dělat zásoby, ale jen naplnit prázdnou nádrž.

Právě teď. Fronty před čerpacími stanicemi. Tato je nedaleko Westminsteru. Britská vláda tvrdí, že nafty a benzínu je dost, nemá plán nasadit vojáky do cisteren. Vyzývá Brity, aby v panice nekupovali do zásoby pohonné hmoty. Jenže ti, kterým palivo došlo, mají problém. @CT24zive pic.twitter.com/EodZe0jYJu — Bohumil Vostal (@BohumilVostal) September 27, 2021

Britská vláda v neděli oznámila, že pro dodavatele pohonných hmot pozastaví platnost zákona o hospodářské soutěži. Různé společnosti tak budou moci sdílet informace a lépe spolupracovat, aby byly dodávky prioritně poslané do těch částí země, kde jsou nejvíce potřeba. Rozvoz benzinu by mohly zajišťovat stovky vojáků.

„Paliva je dostatek,“ uklidňoval Shapps v neděli národ a vyzval Brity, aby pohonné hmoty nakupovali běžným způsobem. Nedostatek pohonných hmot je podle Shappsova vyjádření způsobený čistě zběsilým a uměle vytvořeným nakupováním a situace se sama vyřeší, jakmile Britové přestanou panikařit. Nedostatek řidičů nákladních automobilů ministr přisuzuje pandemii, kvůli které do oboru nepřišli noví pracovníci. Ministr pro podnikání Kwasi Kwarteng přiznal, že jsou „nějaké problémy s dovozem“, trval ale na tom, že paliva je stále „spousta“.

Ve Velké Británii je okolo osmi tisíc čerpacích stanic. Většinu provozují nezávislí obchodníci a některé fungují pod značkou velkých ropných firem. Zástupci několika z nich přiznali, že jim dochází zásoby. Společnost BP v neděli uvedla, že palivo nemá až třetina jí provozovaných čerpacích stanic v Británii. Zástupci Shellu podle svých slov zaznamenali zvýšený zájem o pohonné hmoty.