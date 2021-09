26.9.2021 20:29

Zemské volby: V Berlíně vedou zelení

Současně s parlamentními volbami probíhají i dvoje zemské volby. Zelení by se podle prvních upřesněných odhadů mohli stát nejsilnější silou v Berlíně (22,5 procenta), těsně za nimi jsou sociální demokraté (21,9 procenta). Pro koaliční vládu by ale potřebovali ještě třetího partnera. V Meklenbursku - Předním Pomořansku je jasně nejsilnější silou sociální demokracie s populární zemskou premiérkou Manuelou Schwesigovou (38,2 procenta). Pro SPD by to tam byl nejlepší výsledek od roku 2002. Její koaliční partner, CDU, naopak propadl a prognózy konzervativcům připisují jen okolo 14 procent. Druhou nejsilnější stranou je v této severní spolkové zemi populistická Alternativa pro Německo (AfD) se skoro 18 procenty. I to by ale byl oproti předchozím volbám propad. (Tomáš Procházka, vedoucí zahraniční redakce HN)