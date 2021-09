Litva v úterý vyzvala své občany, aby nekupovali mobilní telefony od čínské společnost Xiaomi. Podle litevského ministerstva obrany mají zařízení zabudovanou schopnost rozeznat a cenzurovat obsahy, které vadí Pekingu, uvedla agentura Reuters. Čínská firma jakoukoliv cenzuru ve svých zařízeních popírá.

„Naše doporučení je nekupovat si nové čínské mobilní telefony a zbavit se těch koupených, jak to je jen možné,“ uvedl náměstek litevského ministra obrany Margiris Abukevicius.

Podle zjištění tamního kybernetického úřadu mají nová zařízení od firmy Xiaomi v sobě zabudovanou schopnost rozeznat a cenzurovat obsahy, které se nelíbí režimu v Pekingu. Jedná se například o věty „Svobodný Tibet“ či „Dlouhý život nezávislému Tchaj-wanu“ a zhruba dalších 400 slov a výrazů. V zařízeních, jež směřují na trh v Evropské unii, je tato schopnost deaktivovaná, podle litevského úřadu ji však je možné spustit na dálku.

Firma popírá, že by její zařízení jakkoliv cenzurovala příchozí či odchozí komunikaci uživatelů. „Společnost Xiaomi nikdy neomezovala a neblokovala a ani nikdy nebude omezovat a blokovat jakékoli osobní chování uživatelů smartphonů Xiaomi, ať už se jedná o vyhledávání, volání, procházení webu nebo používání komunikačního softwaru třetích stran,“ uvedla ve vyjádření. Dodala, že dodržuje obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vztahy mezi Litvou a Čínou jsou v posledních týdnech napjaté poté, co Tchaj-wan, který Peking považuje za vzbouřeneckou provincii, ohlásil změnu názvu svého zastoupení ve Vilniusu. To míní přejmenovat na Tchajwanské zastoupení. Jinde v Evropě používá název odkazující pouze na hlavní město Tchaj-pej. Čína následovně povolala svou velvyslankyni ve Vilniusu ke konzultacím do vlasti. Litvu vyzvala, aby učinila totéž se svým velvyslancem v Pekingu.