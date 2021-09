Během víkendových ruských parlamentních voleb zvítězila podle očekávání vládnoucí strana Jednotné Rusko. Podle posledních oficiálních výsledků získala přes 48 procent hlasů, udrží si tak dvoutřetinovou většinu, která je nezbytná pro přijímání ústavních změn. Na druhém místě skončili komunisté s více než 20 procenty, následovaní liberálními demokraty Vladimira Žirinovského s osmi procenty. Kremlu loajální Spravedlivé Rusko vybojovalo sedm procent a strana Noví lidé pět procent. Zní to jako zpráva o normálních volbách, ale tyto volby byly všechno, jen ne normální.

Ruský politický systém už přinejmenším od roku 2003 nepočítá s tím, že by se ve výsledku voleb mělo cokoliv měnit, zejména třeba vládnoucí garnitura. Ruský prezident Vladimir Putin dvě desetiletí budoval systém, kde výsledky voleb jsou víceméně známy dopředu a rozdíl v odhadech bude maximálně v řádu nižších jednotek procent. Každý, kdo chtěl kandidovat, a tím spíše se do Státní dumy dostat, musel nejdříve získat souhlas Kremlu. Někdejší architekt tohoto systému Vladislav Surkov to nazýval „suverénní demokracií“.

Vznikla státostrana Jednotné Rusko, která spojila všechny ruské elity, včetně těch regionálních. Zůstala už jen komunistická strana a liberální demokraté Vladimira Žirinovského, kteří sice Kreml kritizovali, ale jen velmi opatrně a pokud možno bez zmiňování jména prezidenta. Kreml jim dal jasně najevo, že pokud by se chtěli pokoušet narušovat jeho monopol na moc, mohlo by to mít pro představitele těchto stran krajně nepříjemné důsledky.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 70 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.

Google Facebook Twitter Z účtu nelze získat údaje potřebné pro založení účtu (ID, e-mail). Povolte prosím přístup k e-mailu. Účet služby s tímto emailem je již použit jinde a nelze jej připojit. K účtu služby se nepodařilo přihlásit. Zkuste prosím opakovat. Propojení s účtem této služby již existuje. Účet s tímto emailem již existuje. Zkuste se prosím přihlásit jménem a heslem. K účtu se nelze přihlásit. Kontaktujte prosím uživatelskou podporu. Nepodařilo se dokončit proces propojování účtů. Zkuste prosím opakovat později. Neznámá chyba. Zkuste prosím opakovat později. nebo Uživatelské jméno nebo e-mail Heslo PŘIHLÁSIT SE Nepamatuji si heslo » Nemáte ještě účet? Zpět na zadání e-mailu »