Je zaděláno na novou diplomatickou roztržku na trase Praha-Moskva. Rusové žádají po Praze podrobné informace o nedělním zadržení svého občana Alexandra Frančettiho, uvedla v pondělí mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Ruská diplomacie podle ní zaslala odpovídající nótu českému ministerstvu zahraničí. O nedělním zadržení Rusa na pražském letišti informovala dříve agentura Ria Novosti.

„V souvislosti se zadržením ruského občana A. Frančettiho na pražském letišti (...) jsme v rozhovoru s českým velvyslancem v Moskvě Vítězslavem Pivoňkou požádali o poskytnutí podrobných informací o motivech jednání českých úřadů,“ sdělila na webu ruské diplomacie Zacharovová. „Velvyslance jsme upozornili, že pokračování destruktivní linie Prahy vůči Rusku a jeho občanům povede z iniciativy české strany k další degradaci bilaterálních vztahů a nezůstane bez reakce z naší strany.“

Ruská ambasáda v Praze podle Zacharovové zaslala odpovídající nótu české diplomacii. Moskva podle ní očekává rychlou reakci České republiky a odpovědi na ruské dotazy.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov o něco dříve podle agentury TASS prohlásil, že Česko zatím Rusko neinformovalo o Frančettiho zadržení. „Alespoň ne do doby, kdy jsem přijel na toto jednání,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci týkající se rozhovorů s představitelem San Marina.

Oficiální žádost o informace pak podle něj byla podána prostřednictvím ruského vyšetřovacího výboru. Lavrov dodal, že Rusko by se rádo dozvědělo, jaký je důvod Frančettiho zadržení. „Možná je to (jeho) boj proti neonacistům z takzvaných dobrovolnických praporů, které jsou i na Západě považovány za nelegální?“ tázal se Lavrov. Dobrovolnické oddíly se zapojily po boku ukrajinské pravidelné armády do bojů proti proruským separatistům na východě země. „Chceme pochopit, o co se jedná, a doufáme, že české úřady budou pečlivě dodržovat zákonné principy a nepoddají se politickým provokacím,“ dodal šéf ruské diplomacie.

Mluvčí českého ministerstva zahraničí Eva Davidová v pondělí odpoledne sdělila, že o zadržení Frančettiho bylo informováno ruské velvyslanectví v Praze i ukrajinská strana.

O Frančettiho vydání usilují Ukrajinci

Mluvčí českého policejního prezidia Ondřej Moravčík v neděli potvrdil, že na letišti byl zatčen ruský občan na základě mezinárodního zatykače vydaného Kyjevem. Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí mezitím upřesnilo, že Frančetti byl zatčen na základě společného postupu ukrajinských a českých úřadů a že ukrajinská strana pracuje na procesu k jeho vydání. Věc nyní posuzuje pražské městské státní zastupitelství, které se rozhodne, zda pro Rusa navrhne předběžnou vazbu.

Frančetti byl v minulosti zapojen do ruské anexe ukrajinského poloostrova Krym. Podle dřívějších informací portálu iROZHLAS.cz byl šéfem jedné z polovojenských formací, které se v roce 2014 aktivně podílely na anexi Krymu. V okolí Sevastopolu vedl rozvědnou skupinu Severní vítr, jež měla chránit město před možnými útoky. Do Sevastopolu přijel podle svého vyjádření dva dny před vypuknutím konfliktu, tedy 25. února 2014. Potvrdil také, že jeho skupina spolupracovala s velením ruské námořní flotily.

Server iROZHLAS.cz v roce 2019 napsal, že Frančetti má od roku 2000 trvalý pobyt v Praze, kde se živí jako fitness trenér a také podniká. Střídavě žije v hlavním městě České republiky a na Krymu.