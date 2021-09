Každý současník si dodnes pamatuje, kde byl a co dělal, když se dozvěděl o teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu. Desítky, ne-li stovky milonů lidí seděli u svých televizorů a šokovaně stále dokola sledovali záběry letadel narážejících do newyorských mrakodrapů.

O dvacet let později jsou hlavní strůjci útoků mrtví, ale terorismus stále není vykořeněn. Útoky z 11. září změnily fungování celého světa, od bezpečnostních opatření v letecké dopravě po vpád bezpečnostních složek do soukromí každého. Nejspíš ani Usáma bin Ládin si nedovedl představit, co všechno jeho organizace dokáže vyvolat.