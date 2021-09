Ruská státní pošta podepsala dohodu s vládou Kamčatského kraje o spolupráci při spuštění doručování zásilek za pomoci bezpilotních strojů. Podle ní by v roce 2023 pošta měla začít posílat drony celkem do osmnácti obcí. „Na některých trasách už proběhly testovací lety, které potvrdily schopnost a efektivitu bezpilotních strojů při plnění těchto úkolů,“ píše se ve zprávě ruské pošty.

Podle odhadů pošty by mělo použití dronů snížit cenu přepravy zásilek téměř o polovinu a zároveň zdvojnásobit rychlost jejich doručování, což by v budoucnu mohlo zvýšit objem zakázek až jedenáctkrát. „Kvůli složitým klimatickým podmínkám se občas ani vrtulníky nemohou včas dostat na sever poloostrova. Teď bude možné poskytovat poštovní služby i zdejšímu obyvatelstvu,“ cituje vyjádření kamčatského gubernátora Vladimira Solodova moskevský list RBK.

Jak je ale možné, že drony budou provozuschopné i v počasí, které neumožňuje vzlet vrtulníků, již nevysvětlil. Na poloostrově žije zhruba 400 tisíc obyvatel, z nichž polovina sídlí v hlavním městě Kamčatského kraje Petropavlovsku-Kamčatském.

Související 26. 8. Dějiny Ruska na příkladu vodky. Netradiční pohled nabízí příběhy jako vystřižené z hollywoodských filmů 26. 8. Fenomén S jistými stereotypy nemá cenu bojovat. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov nedávno prohlásil, že mu vůbec nevadí, že je Rusko spojováno s...

Kamčatka ale není prvním regionem, kde pošta spřádá plány na moderní doručování zásilek. Koncem července podepsala dohodu s koncernem Vertolety Rossii (Ruské vrtulníky) o testování dronů v jiném dálněvýchodním regionu, Čukotce. První lety z hlavního města Anadyr do obce Ugolnyje Kopi by měly začít už letos. Ruským mluvčím název Ugolnyje Kopi napovídá, že sídlo vzniklo kolem dolu na hnědé uhlí. Nyní tam žijí necelé čtyři tisícovky obyvatel. Od hlavního města Anadyru ho sice dělí pouhých dvanáct kilometrů, jenže přes moře – obě města tedy rozděluje průliv. V zimě může auto jezdit po zamrzlém moři, v létě se ale musí využívat trajekty. Bezpilotní letadla by tak skutečně mohla pomoci. V rámci tohoto pilotního projektu by drony měly létat na dvaceti trasách a ročně přepravit až 245 tun zásilek.

Šéf ruské pošty Maxim Akimov v rozhovoru pro list Izvestija prohlásil, že jeho společnost provedla řadu úspěšných testů bezpilotní letadel ruské výroby a bude zkoušet novou technologii celkem ve čtyřech regionech – kromě Kamčatky a Čukotky také v autonomních okruzích Chanty-mansijském a Jamalo-něneckém. Nyní podle jeho slov vybírá pošta konkrétní model dronů a připravuje pozemní infrastrukturu.

Ruská státní pošta přemýšlí o bezpilotních letounech již delší dobu. Začátek ale šťastný nebyl. V dubnu 2018 mělo proběhnout první ruské doručení poštovní zásilky. Od hlavní pošty ve městě Ulan-Ude na březích jezera Bajkal měl stroj doletět do sedmdesát kilometrů vzdálené vesnice Tarbagataj. Slavnostního letu se zúčastnil gubernátor Burjatska Alexej Cyděnov a tehdejší generální ředitel pošty Nikolaj Podguzov. Ovšem několik minut po vzletu se letounu vypla elektronika a stroj narazil do obytného domu. Podle výrobce dronu k tomu došlo kvůli velkému množství wi-fi routerů v okolních domech. Původně měl totiž vzlet proběhnout z jiného místa, ale kvůli prosbě televizních štábů bylo hodinu před startem místo změněno.