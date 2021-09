Nejméně 18 mrtvých si vyžádaly v New Yorku a New Jersey bleskové záplavy, rekordní srážky a silný vítr, tedy pozůstatky hurikánu Ida, který v neděli pustošil Louisianu. Ve čtvrtek to uvedla stanice NBC. Devět obětí hlásí New York, kde bouře způsobila přívalové deště, vyplavila metro a donutila úřady k vyhlášení nouzového stavu a zákazu cestování. Nejméně jeden člověk zahynul ve státě New Jersey, který kromě záplav zasáhlo i tornádo. V oblasti je přes 200 tisíc lidí bez proudu.

Americký prezident Joe Biden už přislíbil veškerou potřebnou pomoc.

Většina newyorských obětí záplav včetně dvouletého batolete je hlášena ze čtvrti Queens. Dva lidé, matka se synem, tam zahynuli, když se do jejich sklepního bytu nahrnula voda poté, co se částečně zřítila zeď domu. Jeden člověk zemřel v Brooklynu. Ve státě New Jersey ve městě Passaic utonul muž v autě, které zaplavila voda. Ostatní dva cestující vyprostili z vozu hasiči.

Stanice CNN uvedla, že za pět hodin na město New York spadlo 132,5 miliardy litrů srážek, což si lze představit jako 50 tisíc olympijských bazénů. V Central Parku na Manhattanu spadl během několika hodin ekvivalent měsíčních srážek, ve středu tam meteorologové naměřili 185,4 milimetru za hodinu, čímž byl překonán dosavadní rekord z roku 1927. Nevídané srážky hlásilo také letiště Newark.

„Pro město New York vyhlašuji stav nouze... máme tu rekordní přívaly deště, silné záplavy a nebezpečné podmínky na silnicích,“ napsal na Twitteru starosta Bill de Blasio.

V noci záchranáři pomáhali lidem uvázlým asi v 15 až 20 soupravách metra dostat se do bezpečí. Nikdo z cestujících nebyl zraněn.

Newyorská policie obyvatele města vyzvala, aby neblokovali záchranným složkám silnice a necestovali. Ve městě zasahují hasiči. Metro je téměř celé zavřené a nefunguje ani většina další hromadné dopravy. Nepřízeň počasí také zpozdila zápasy na tenisovém US Open.

Ve městě Mullica Hill ve státě New Jersey tornádo poničilo několik rodinných domů a v obci Kearny se zřítila střecha pošty, když byli uvnitř lidé. Na sociálních sítích se objevily videozáznamy z míst, kde silný vítr vyvracel stromy a strhal sloupy elektrického vedení.

„Jste v životu nebezpečné situaci. Letící trosky mohou být pro lidi bez úkrytu smrtící,“ varovala před tornádem americká Národní meteorologická služba (NWS) obyvatele v okolí města Gloucester City v New Jersey. Pozůstatky hurikánu se ve středu přehnaly také částmi států Pensylvánie a Delaware.

Ida zasáhla Louisianu jako hurikán čtvrté kategorie na pětistupňové škále a provázel ji vítr o rychlosti až 240 kilometrů za hodinu. Živel nad pevninou postupně slábl a přesouval se směrem na sever. V Louisianě jsou stále stovky domácností bez proudu a v New Orleansu platí noční zákaz vycházení.