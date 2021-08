Sedmnáctiletý Afghánec Zaki Anwari měl před sebou slibnou fotbalovou kariéru. Ze školního fotbalového týmu, kterému dělal kapitána, se přes místní kluby propracoval až do juniorské národní reprezentace. Jeho sny ale zastavil Tálibán, který v polovině srpna převzal nad zemí kontrolu. Anwari se proto, stejně jako mnoho dalších, rozhodl Afghánistán z obavy o svůj život a budoucnost opustit. Při zoufalém pokusu o útěk, kdy se z kábulského letiště snažil dostat na vnějším plášti amerického armádního letounu, minulý týden po pádu zemřel.

„Byl mladý a bál se,“ vysvětluje jeho čin pro americký deník The Wall Street Journal (WSJ) jeho bratr Zakir. Anwari se mu už dřív svěřil, že pokud povstalci zvítězí, jeho snům na fotbalovém hřišti i mimo něj bude konec.

Jak upozorňuje The Wall Street Journal, fotbal byl pro Afghánistán během posledních dvaceti let symbolem reintegrace do světa. Chlapci i dívky byli fanoušky evropských velkoklubů a sami tento sport aktivně hráli. „Jak budeme hrát fotbal?“ ptal se prý Anwari po vstupu Tálibánu do Kábulu.

Odejít ze země se ale rozhodl už dříve. Ráno den po obsazení Kábulu se proto vydal na Mezinárodní letiště Hámida Karzaje, odkud spojenci vypravují evakuační lety pro své zaměstnance a spolupracovníky. Den předtím odtud Američané v jednom jediném letu evakuovali přes 800 Afghánců.

Anwari z letiště ještě zavolal svému bratrovi, kterému řekl, že pokud neodejde, už nikdy si fotbal nezahraje. „Musím to zkusit,“ reagoval na bratrovy prosby, aby se vrátil domů.

Společně s Anwarim na letišti na možnou evakuaci čekaly tisíce dalších. Podle BBC se ze země doposud podařilo evakuovat přes 82 tisíc lidí. Ti, kteří se nedostali do letadel, se pokoušeli dostat se ze země jinak. Skákali na rozjíždějící se letadlo a snažili se udržet na jeho trupu nebo podvozku. Stejný nápad měl i Anwari.

Když se posádka amerického letounu C-17 Globemaster III rozhodla kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci na ranveji z Kábulu odletět bez pasažérů, Anwari společně s několika dalšími muži naskočili na podvozek a snažili se na letadle udržet. Někteří tuto snahu po chvíli vzdali, Anwari se ale držel dál. Když letadlo vystoupalo nad Kábul, Anwari se neudržel a spadl. Jeho pád zachytili na video přihlížející lidé na letišti.

In a distressing video, Afghans can be seen attempting to hold onto a U.S. military plane as it takes off from Kabul airport. According to reports, at least three people died after falling from the aircraft. pic.twitter.com/WvrO0FIIyv