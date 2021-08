Ve věku 80 let dnes zemřel bubeník skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Uvedly to agentury s odvoláním na hudebníkova agenta Bernarda Dohertyho, podle kterého je Wattsův odchod ztrátou „jednoho z největších bubeníků své generace“.

„S hlubokým zármutkem oznamujeme smrt našeho drahého Charlieho Wattse,“ citovala agentura AFP z prohlášení agenta. Hudebník zemřel v poklidu v londýnské nemocnici obklopen rodinou.

Wattsův mluvčí již na začátku srpna oznámil, že se hudebník kvůli blíže neurčené nemoci nezúčastní turné Rolling Stones, plánovaného na podzim. „Charlie podstoupil úspěšnou operaci, ale lékaři si myslí, že potřebuje odpočinek,“ uvedl tehdy.

V roce 2004 se Watts léčil v londýnské nemocnici s rakovinou krku. Z ní se zotavil po čtyřech měsících léčby včetně šesti týdnů intenzivní radioterapie.

„Charlie byl velmi milovaný manžel, otec a dědeček a také coby člen Rolling Stones jeden z největších bubeníků své generace,“ uvedl Doherty. „Žádáme, aby v této těžké době bylo respektováno soukromí jeho rodiny, členů skupiny a blízkých přátel,“ dodal.

Charlie Watts – nenápadný stavební kámen „stounů“

Vždy působil jako klidný anglický gentleman či bankéř, miloval jazz, swing a staré automobily. Moc toho nikdy nenamluvil a také se mu vyhýbaly skandály. Britský bubeník Charlie Watts, člen rockové skupiny Rolling Stones, přišel do rodící se kapely už začátkem roku 1963 a byl nejstarším členem slavné skupiny.

Oba frontmani Rolling Stones, Mick Jagger i Keith Richards, svorně prohlašovali, že Watts byl tou nejdůležitější součástí kapely. To on byl podle odborníků svým úsporným bubnováním hybnou silou mašiny a v dobách sporů mezi hlavními protagonisty byl Watts také vždy úspěšným a respektovaným smírčím soudcem.

Watts se nikdy nezapojoval do románků s početnými fanynkami – byl skoro půlstoletí ženatý s Shirley Ann Shepherdovou, s níž má dceru Seraphinu. Traduje se také, že když majitel Playboye Hugh Hefner pozval kapelu do své prostopášné rezidence, zmizel tam Watts raději v herně. I „vzorňák“ Watts ovšem prošel v polovině 80. letech obdobím, kdy se alkohol a drogy vymkly jeho kontrole. „Mezi roky 1983 a 1986 jsem byl někdo úplně jiný, kvůli mému chování mě málem opustila manželka,“ řekl o své krizi středního věku.

Watts rád prohlašoval, že desky Rolling Stones neposlouchá a s potutelným úsměvem říkal, že rokenrol mu připadá trochu „monotónní a primitivní“ a o hraní s kapelou prohlašoval, že to je „celkem spolehlivý způsob, jak si vydělat peníze“. „Miluji tu skupinu, jsou to mí přátelé, které mám rád, ale hraní s Rolling Stones pro mě neznamená středobod vesmíru,“ popsal jednou svůj vztah ke skupině.

Charles Robert Watts se narodil 2. června 1941 v Londýně, kde také společně se svou sestrou Lindou vyrůstal. Po studiu na střední škole, kde se projevoval jako talentovaný fotbalista, navštěvoval jednu z londýnských uměleckých škol a po studiu začal pracovat jako grafik v reklamě. Bubeníkem chtěl být již odmalička, jako chlapec snil o tom, že hraje s Charliem Parkerem. Po práci tak začal bubnovat v několika bezvýznamných kapelách, až přišlo „lano“ od otce britského blues Alexise Kornera, aby usedl za bicí v jeho kultovní kapele Blues Incorporated. Z její části se v roce 1962 zformovaly Rolling Stones, kteří se Wattse poměrně dlouho snažili přetáhnout. Podařilo se jim to na počátku roku 1963.

Od té doby byl Watts nedílnou součástí skupiny a společně s Jaggerem a Richardsem byli jediní ze zakládajících členů skupiny, kteří v ní dosud hráli. Brian Jones se v roce 1969 utopil za dosud nevyjasněných okolností v bazénu svého domu, basista Bill Wyman kapelu opustil v roce 1992. Watts se kromě hraní na bicí podílel také na navrhování pódiové prezentace, grafiky a designu kapely a na koncertech býval oceněn největším aplausem.

Stejně jako o velkém množství ostatních hudebníků, kolovaly i o Wattsovi historky z jeho divoké minulosti. Ve srovnání s jeho kolegy ale byly slabým odvarem. Notoricky známá je historka o tom, jak inzultoval Micka Jaggera, když se o něm vyjádřil jako o „svém bubeníkovi“. „Ty seš můj zas... zpěvák,“ zařval prý jinak klidný Watts a udeřil Jaggera.

Pro Wattse byla typická jakási anglická výstřednost. „Jak jinak byste označili člověka, který si koupí Alfu Romeo z roku 1936 jenom proto, aby se podíval, jak vypadá palubní deska? Neřídí – jenom tak sedí v autě a kouká. Je to originál a jeden z nejlepších bubeníků na světě. Charlie jen zřídka vysloví názor, ale když už to udělá, musíte mu naslouchat. Zeptám se ho třeba ‚Charlie, mám jít za Mickem do pokoje a oběsit ho?‘ A on řekne ‚Ne‘. Na jeho názor dám,“ řekl Richards o Wattsovi.

Ačkoli se celý život úspěšně živil rockovou muzikou, měl Charlie Watts rád i jazz. V 80. letech dokonce sestavil big band ze špičkových hráčů a koncertoval s ním po světě.