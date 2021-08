Newyorský guvernér Andrew Cuomo, který čelí obviněním ze sexuálního obtěžování několika žen, dnes oznámil rezignaci. Úřad opustí během 14 dnů. V televizním projevu 63letý demokrat zároveň odmítl, že by se k ženám kdykoli záměrně choval neuctivě. Řekl však, že boj proti „politicky motivovanému útoku“ proti jeho osobě by New York vystavil měsícům chaosu, čehož nechce být příčinou. „V tuto chvíli mohu nejlépe pomoci tím, že ustoupím stranou,“ uvedl.

Rozhodnutí guvernéra, který získal tři funkční období, nabude platnosti za dva týdny. Jeho rezignaci předcházelo zveřejnění zprávy newyorské prokuratury, v níž vyšetřovatelé prezentovali závěr, že Cuomo sexuálně obtěžoval 11 různých žen.

Vyšetřovatelé tvrdí, že Cuomo vystavil ženy nechtěným polibkům, sahal jim na prsa nebo hýždě či se jich jinak nevhodně dotýkal, měl nevhodné poznámky ohledně jejich vzhledu případně sexuálního života a vytvořil pracovní prostředí „plné strachu a zastrašování“.

Na guvernérském postu Cuoma vystřídá 62letá demokratka Kathy Hochulová. Bude první ženou v této funkci.

Nelze vyloučit, že Cuomo bude čelit trestním obviněním, jelikož řada prokurátorů ve státě podnikla kroky k jeho vyšetřování, píše agentura AP.

Obvinění, jež vedla ke Cuomově pádu, se začala objevovat ve zprávách médií na sklonku loňského roku. Rozplétání kauz přitom trvalo měsíce.

Cuomo označil některá z obvinění za vykonstruovaná a důrazně popřel, že by se kohokoli nevhodně dotýkal. Připustil však, že některé jeho poznámky mohly být asistentkám nepříjemné a za některé své chování se omluvil. Některá ze setkání ale popsal jako nedorozumění, které lze připsat „generačním a kulturním“ rozdílům, čímž podle AP částečně odkazoval na to, že byl vychováván v láskyplné americké rodině s italskými kořeny.